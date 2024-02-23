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23 февраля, 10:02

Тренер «Астаны» об игре со «Спартаком»: «В таких матчах прибавляешь и растешь»

Руслан Минаев
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Григорий Бабаян.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Спартака» (0:4) в товарищеском матче.

«В первом тайме была очень большая разница, в первую очередь, в движении. «Спартак» был быстрее, выглядел свежее на фоне нашего состояния на данный момент и сказался, конечно, класс атакующей группы соперника.

Во втором тайме было несколько моментов для того, чтобы забить сопернику, но где-то хладнокровия не хватило, где-то свежести и сил на фоне усталости и нагрузок.

Именно в таких матчах ты прибавляешь и растешь. Сборы прошли очень хорошо», — цитирует Бабаяна KazFootball.kz.

Игра проходила на стадионе «Джебель Али» в Дубае (ОАЭ).

Хет-трик за красно-белых оформил Квинси Промес. 32-летний голландец забил на 26-й, 31-й и 45-й минутах. Еще один мяч в свои ворота на 16-й минуте отправил игрок «Астаны» Эльхан Астанов.

Источник: http://kazfootball.kz/news/77581
ФК Астана
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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