Зыков — о Яшине: «Рано его на пенсию проводили. С возрастом он ничего не растерял — ни прыгучести, ни азарта»

Экс-капитан московского «Динамо» 70-х и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, в чем феномен Льва Яшина.

— На рыбалку с Яшиным выбирались?

— Нет. Да он никого с собой и не звал. Любил в одиночестве с удочкой посидеть. В Новогорске недалеко от базы была лужица...

— В смысле?

— Прудик. Бывало, на машине едем мимо, смотрим — Лева сидит. Кричим в окошко: «Что-нибудь поймал?» — «Не-а». Но все равно возвращается довольный. Рыбалка помогала отвлечься.

— Еще что помнится?

— При Бескове было строго — после матча по домам не разъезжались. Отыграли, вернулись на базу, переночевали. Утром банька, только после этого отпускали. И вот картина: мы уже попарились, побрились, оделись в цивильное, выходим на улицу с единственной мыслью...

— «Скорее бы домой»?

— Ага. А Яшин — в воротах! На поле два молодых игрока. Бьют, бьют, бьют. Лева за каждым мячом прыгает как за последним. Даже если тот пролетает рядом со штангой.

— Никаких поблажек?

— Абсолютно. Как и в игре. Наконец произносит: «Все, ребята, спасибо». Делает несколько шагов в сторону, вдруг останавливается, поворачивается: «Ладно, еще разочек». Возвращается в рамку — и по новой. Мы посмеиваемся: «Лева, да ты любого замучаешь...» Фанат тренировок! А ведь ему тогда уже было под сорок!

— В чем феномен Яшина?

— Вратарь без слабых мест. Высокий, спокойный, не паникер. Феноменальный выбор позиции. Надежная игра на выходах. Защитникам постоянно подсказывал, не отмалчивался. Поэтому при подключениях никто из нас не заигрывался, успевали возвращаться назад. Лева здорово читал игру, четко регулировал оборону. До сих пор в ушах его окрик: «Валера, ближе! Ближе!» — и ты сразу чуть ли не за трусы своего игрока хватаешь. Ну и еще два штришка.

— Какие же?

— В то время вратари руками мяч в игру не вводили. Просто выносили с подъема далеко-далеко — а вы уж разбирайтесь. Яшин никогда так не делал. Заберет мяч и моментально бросает метров на сорок. Влево, вправо, по центру — без разницы. Главное — точно в ноги! Всегда! Старался как можно быстрее атаку начать.

— А второй штрих?

— При навесах в штрафную обычно не ловил мяч, а выбивал кулаком. Только правым! На мой взгляд, рано Яшина на пенсию проводили.

— Вы серьезно? Ему 41 стукнуло!

— Ну и что. Он же не полевой игрок, а вратарь, бегать особо не надо. Поверьте, с возрастом Яшин ничего не растерял — ни прыгучести, ни азарта. На тренировках ему было очень сложно забить. Даже когда перевалило за сорок. Он бы и сам с удовольствием еще пару лет отыграл. Но динамовские руководители сказали — заканчивай, пора давать дорогу молодым.