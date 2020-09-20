Тренер «Арсенала» Подпалый оценил дубль Ткачева в матче с «Сочи»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после домашнего матча 8-го тура Тинькофф — РПЛ с «Сочи» (3:2) позитивно оценил игру своей команды после рано пропущенного гола с пенальти. Специалист выделил автора дубля Сергея Ткачева, а также выразил сожаление в связи с новой травмой форварда Евгения Луценко. Нападающий вышел на поле впервые с 25 августа и, вероятно, снова повредил заднюю поверхность левого бедра.

— Начало было немножко обескураживающее, заработали ненужный 11-метровый. Вроде была простая ситуация: ошиблись в обороне, заработали этот штрафной, а Женьке (Луценко), в принципе, уже ничего не оставалось — наверное, просто на автомате руки пошли, — сказал Подпалый в послематчевом комментарии для прессы. — Радует, что потом собрались, отыгрались и повели в счете. Были хорошие моменты, хорошо выбегали (в атаку). В принципе, сегодняшней игрой я доволен и, думаю, зрители тоже остались довольны — увидели много голов и нашу победу. Все зависит от настроя ребят: уже говорил, если они выходят и есть самоотдача, то проблем у нас не будет.

— Игра на контратаках во втором тайме пошла в плюс «Арсеналу»?

— Естественно, мы перестроились при счете 2:1. Смысла бежать вперед с шашками, атаковать и прессинговать, не было. Попытались и хотели действовать на контратаках, тем более Эванс (Кангва) стал играть нападающего. Он быстрый, мы рассчитывали, что будет убегать. Было много неплохих моментов, но мы не доводили их до завершения с ударами по воротам.

— Как оцените игру Ткачева?

— Он показал именно свою игру — ту, которую умеет. Мы с ним на эту тему много разговаривали. Он футболист хорошего уровня. И сегодня сыграл на своем уровне: бегал, открывался, делал передачи, наносил удары по воротам. Поэтому и забил два гола.

— С каким настроением теперь едете в Белгород на кубковый матч?

— Будем готовиться — пауза небольшая. Дадим практику тем ребятам, кто мало играл, учитывая травмы. Планировали, чтобы тот же Женя (Луценко) там сыграл, но, к сожалению, он не сможет. У нас достаточно народа — может, не повезем 25 человек, но состав наберется и, думаю, все должно быть хорошо. (Артем Агапов)