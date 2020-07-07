Тренер «Арсенала» назвал причины поражения от «Крыльев Советов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый после поражения от «Крыльев Советов» (2:4) в матче 27-го тура РПЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Туле.

— Забили гол, все нормально складывалось. Но потом «Крылья» перехватили инициативу, контролировали мяч. Вроде все нормально складывалось, но пропустили три со стандартов. Возможно, повлияла неопытность. Приходится ротировать состав. Думаю, в этом проблема, — сказал Подпалый в эфире телеканала «Матч Премьер».