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Тренер «Арсенала» назвал причины поражения от «Крыльев Советов»

7 июля 2020, 22:55
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Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый после поражения от «Крыльев Советов» (2:4) в матче 27-го тура РПЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Туле.

— Забили гол, все нормально складывалось. Но потом «Крылья» перехватили инициативу, контролировали мяч. Вроде все нормально складывалось, но пропустили три со стандартов. Возможно, повлияла неопытность. Приходится ротировать состав. Думаю, в этом проблема, — сказал Подпалый в эфире телеканала «Матч Премьер».

Арсенал Т — Крылья Советов

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