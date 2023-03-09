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Сегодня, 13:30

Тренер «Ахмата»: «Агаларов попал не в свою команду? Не согласен»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не согласен с теми специалистами, которые считают, что нападающий Гамид Агаларов попал не в свою команду.

— Против «Уфы» и «Оренбурга» на острие атаки «Ахмата» с первых минут действовал Агаларов, который в первой части сезона не смог в полной мере себя проявить в грозненской команде. Как сейчас оцените его игру?

— Гамид прошел сборы, много играл в контрольных матчах. Набрал неплохую форму. Сейчас у него другое настроение. Он удачно сыграл не только против «Уфы», где забил и отдал голевую передачу, но и против «Оренбурга». Во встрече с командой Марцела Лички Агаларов цеплялся практически за все мячи. Да, не забил, но проделал огромный объем работы, здорово помог команде.

— При этом некоторые специалисты до сих пор считают, что Агаларов попал не в свою команду.

— Не соглашусь с этим утверждением. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги, его начали более внимательно изучать, готовиться к нему. Конечно, Агаларову теперь сложнее.

Но все нормально. Нападающий — он ведь везде нападающий. Какая разница, в какой команде играть? Вон Дзюба вышел за «Локомотив» и оформил хет-трик. Так что ничего страшного с Гамидом не случилось. Была конкуренция, нужно было пробиваться в состав. Агаларов готов доказывать свою состоятельность и на тренировках, и в играх. Все идет по плану.

— Но разница между его КПД в прошлом сезоне в «Уфе» и в этом в «Ахмате», согласитесь, довольно существенная.

— Согласен. Но, уверен, Гамид еще будет забивать.

Гамид Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 17 матчах за грозненцев во всех турнирах.

Сергей Ташуев. «Побороться за третье место? Почему бы и нет?» Интервью главного тренера «Ахмата»: об амбициях, Агаларове и игре против «Локомотива» Дзюбы

Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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