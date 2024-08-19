Адиев — о поражении от махачкалинского «Динамо»: «Мяч не летел в ворота»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (0:1) в 5-м туре РПЛ.

«Во втором тайме у нас стало лучше получаться, стали действовать более правильно. Стали создавать моменты, к огромному сожалению, мяч не летел в ворота. В конце матча допустили ошибку, соперник свой шанс использовал», — цитирует Адиева пресс-служба грозненцев.

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в истории. Махачкалинцы набрали 5 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 3 очками — на 15-й строчке.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Рубином». Матч пройдет 23 августа. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет «Химки».