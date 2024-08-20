Биджиев: «Пока что каждый матч для махачкалинского «Динамо» — это адаптация в РПЛ»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал о старте сезона для команды в РПЛ.

«Изначально мы не загадывали, какой будет старт для команды в РПЛ, сколько мы наберем очком. Пока что каждый матч — это адаптация для нас, мы знакомимся с премьер-лигой. Сейчас в Дагестане большой футбольный бум, много болельщиков, много детей, которые приходят заниматься в секции. Это очень позитивно сказывается на нас», — сказал Биджиев в программе «Футбол России» на «Россия 24».