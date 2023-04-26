Тренер 2Drots Кузнецов: «Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ?»
Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о том, что хочет работать с профессиональной командой.
— После победы над ЦСКА у вас были звонки, предложения о работе?
— Никаких, ничего. Ноль.
— Вам обидно?
— Знаете, я очень люблю футбол. Без футбола мне тяжело, это моя жизнь. Хочу передать пацанам свои знания, но для этого надо, чтобы тебе доверяли. Не знаю, почему этого не происходит.
Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ? У меня опыта больше, чем у многих из них, я поиграл в Европе, на чемпионате мира и Евро, был чемпионом СССР, брал Кубок. У меня есть лицензия Pro, хотя некоторые клубы у нас берут тренеров даже без нее.
Но все упирается в руководителей. Они приглашают людей, которые чаще всего не могут помочь команде развиваться. Посмотрите, у нас одни и те же люди ходят по клубам.
Когда я это говорю, некоторые обижаются на меня. Но многим тренерам дают шанс, потом другой, пятый — и они ничего не показывают. Я же ни одного шанса не получил.
Не стыдно, когда ты пять-шесть команд поменял, у тебя ничего не получилось и ты пошел в седьмую? Ты считаешь себя хорошим тренером? Это неправильно! Даже если не обо мне говорить: у нас много хороших специалистов, которым не дают возможности поработать. А приглашения получают одни и те же лица. Это грустно, это не идет на пользу нашему футболу.
В итоге тренер проваливается, но не переживает из-за провала. Он понимает, что его все равно устроят в новый клуб. Три клуба загубил — зовут в четвертый. Он не ощущает давления, что провал может стоить карьеры. Через пару дней уже на новом месте окажется! И это правильно?
— Когда последний раз к вам обращались с предложением из профессионального футбола?
— Были разговоры с «Волгой» из ФНЛ. Общались с одним из руководителей клуба. Мне сказали, что подумают. Но дальше дело не двинулось.
— Но вы были готовы пойти даже в «Волгу», которая идет на последнем месте в ФНЛ?
— Мы разговаривали, когда она была еще не в самом низу, были шансы спастись. Это было в прошлом году. Но в нынешней ситуации, думаю, я бы сильно сомневался, если бы мне поступило предложение.
Дмитрий Кузнецов возглавляет 2Drots с июля 2021 года. Последним местом работы 57-летнего россиянина в профессиональном футболе был «Металлург» из Видного, специалист тренировал команду с апреля по июнь 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4