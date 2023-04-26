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Тренер 2Drots Кузнецов: «Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ?»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Дмитрий Кузнецов.
Фото Василий Пономарев/2DROTS

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о том, что хочет работать с профессиональной командой.

— После победы над ЦСКА у вас были звонки, предложения о работе?

— Никаких, ничего. Ноль.

— Вам обидно?

— Знаете, я очень люблю футбол. Без футбола мне тяжело, это моя жизнь. Хочу передать пацанам свои знания, но для этого надо, чтобы тебе доверяли. Не знаю, почему этого не происходит.

Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ? У меня опыта больше, чем у многих из них, я поиграл в Европе, на чемпионате мира и Евро, был чемпионом СССР, брал Кубок. У меня есть лицензия Pro, хотя некоторые клубы у нас берут тренеров даже без нее.

Но все упирается в руководителей. Они приглашают людей, которые чаще всего не могут помочь команде развиваться. Посмотрите, у нас одни и те же люди ходят по клубам.

Когда я это говорю, некоторые обижаются на меня. Но многим тренерам дают шанс, потом другой, пятый — и они ничего не показывают. Я же ни одного шанса не получил.

Не стыдно, когда ты пять-шесть команд поменял, у тебя ничего не получилось и ты пошел в седьмую? Ты считаешь себя хорошим тренером? Это неправильно! Даже если не обо мне говорить: у нас много хороших специалистов, которым не дают возможности поработать. А приглашения получают одни и те же лица. Это грустно, это не идет на пользу нашему футболу.

В итоге тренер проваливается, но не переживает из-за провала. Он понимает, что его все равно устроят в новый клуб. Три клуба загубил — зовут в четвертый. Он не ощущает давления, что провал может стоить карьеры. Через пару дней уже на новом месте окажется! И это правильно?

— Когда последний раз к вам обращались с предложением из профессионального футбола?

— Были разговоры с «Волгой» из ФНЛ. Общались с одним из руководителей клуба. Мне сказали, что подумают. Но дальше дело не двинулось.

— Но вы были готовы пойти даже в «Волгу», которая идет на последнем месте в ФНЛ?

— Мы разговаривали, когда она была еще не в самом низу, были шансы спастись. Это было в прошлом году. Но в нынешней ситуации, думаю, я бы сильно сомневался, если бы мне поступило предложение.

Дмитрий Кузнецов возглавляет 2Drots с июля 2021 года. Последним местом работы 57-летнего россиянина в профессиональном футболе был «Металлург» из Видного, специалист тренировал команду с апреля по июнь 2022 года.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. «Почему в России тренеру, который уже три команды загубил, дают тренировать четвертую?» Кузнецов — о победе над ЦСКА, медиафутболе и РПЛ

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
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Торпедо М

 9 1 5
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Локомотив

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