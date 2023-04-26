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Сегодня, 09:45

Тренер 2Drots Кузнецов: «Крылья Советов» не боятся играть ярко и гнут свою линию. Романтики творят"

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» оценил работы Игоря Осинькина в «Крыльях Советов» и Владимира Федотова в ЦСКА.

— Кто в российском футболе вам импонирует, за кем интересно следить?

— Мне нравится работа Осинькина. Он работает с молодыми пацанами, которые прогрессируют. У него ушли лидеры, но он ввел в состав новые имена. И стиль игры «Крыльев Советов» очень нравится. Ребята не боятся играть ярко, гнут свою линию. Романтики творят.

Они сейчас долго не могли выиграть, но с молодыми футболистами такое бывает — нестабильность. Но важно, что они от своей игры не отказались, выдерживали стиль.

— Как оцените работу Федотова в родном для вас ЦСКА?

— Владимир — молодец. После «Сочи» он пришел в клуб, где от него будут требовать достижений. С таким не самым сильным подбором футболистов он находится в лидирующей группе.

— А что не так с футболистами?

— Некоторые игроки не соответствуют уровню задач. И я говорил об этом с Федотовым. В частности, об уровне игры опорных полузащитников. Но при Федотове Обляков выглядит отлично, Чалов заиграл. Он начал действовать, как истинный нападающий: всегда в нужной точке, открывается, отдает, забивает. Очень рад за него.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. «Почему в России тренеру, который уже три команды загубил, дают тренировать четвертую?» Кузнецов — о победе над ЦСКА, медиафутболе и РПЛ
Футбол
ФК 2Drots
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
1
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Тренер 2Drots Кузнецов: «Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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