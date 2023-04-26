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Сегодня, 09:15

Тренер 2Drots Кузнецов: «Хочется попасть в РПЛ, но согласно регламенту. Wildcard — это смешно»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты 2Drots.
Фото Василий Пономарев/2DROTS

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о том, готов ли клуб к участию в РПЛ. Ранее руководители 2Drots просили о wildcard для участия в премьер-лиге.

— Это смешно!

— Но в перспективе нескольких лет клуб готов к такому переходу?

— Мы готовы, но должны действовать по регламенту и начинать со второй лиги. Да, мы хотим подниматься выше, но нужно многое переделать: требуются профессиональные контракты с игроками, база, стадион, условия, спонсоры, детская школа.

У нас огромная армия болельщиков, многие хотят у нас играть — надо делать просмотры, создавать школу. Но под это нужны спонсоры.

Конечно, хочется попасть в РПЛ. Это большой вызов для нас. Даже если не в качестве тренера, я мог бы стать консультантом, заниматься футбольной составляющей. Женя с Никитой (основатели и президенты 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк. — Прим. «СЭ») будут отвечать за финансы, медийность, имидж. Я знаю, что нужно футбольному клубу, как он должен развиваться.

Но двигаться следует поступательно, согласно регламенту. Это будет лучше для нас. А если станем проситься пустить в РПЛ просто так, то нас всерьез воспринимать никто не будет. Мы не особенные и должны соблюдать все правила, если хотим стать профессиональным клубом.

2Drots являются двукратными чемпионами Медиалиги. Этот клуб является единственным, которому удавалось завоевать титул в истории турнира.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. «Почему в России тренеру, который уже три команды загубил, дают тренировать четвертую?» Кузнецов — о победе над ЦСКА, медиафутболе и РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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