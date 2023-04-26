«Почему в России тренеру, который уже три команды загубил, дают тренировать четвертую?» Кузнецов — о победе над ЦСКА, медиафутболе и РПЛ

Интервью «СЭ» с главным тренером лучшей медиафутбольной команды.

Главный тренер 2Drots, чемпион СССР-91 в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов в паузу на матчи сборных обыграл в товарищеской игре армейцев — 2:1. В интервью «СЭ» мы обсудили эту победу, а также проблемы РПЛ и перспективы медиафутбола.

«ЦСКА несерьезно отнесся к 2Drots»

— Дмитрий Викторович, вы с 2Drots обыграли ЦСКА — клуб, в котором были капитаном, выигрывали золото и Кубок, работали в нем. Что испытали после победы?

— Знаете, у меня все перегорело по отношению к ЦСКА, если честно. Я сейчас с 2Drots, с ребятами, которые поверили в мои идеи, хотят играть, которым дали шанс сыграть с командой РПЛ.

Поэтому мои эмоции ушли на второй план. В матче с ЦСКА я просто наслаждался тем, что ребята показывали на поле. Они реализовали то, что мы наигрывали, планировали. Это здорово.

Пусть состав ЦСКА и был разбавлен молодыми игроками, ребятами со скамейки, которые готовы выйти на поле в любой момент, но мы достойно смотрелись на этом фоне. Победа над такой командой дорогого стоит.

— В составе ЦСКА было много и основных футболистов.

— Да, Мойзес, Гайич, Чалов, Заболотный, Мухин, Кучаев, Зделар, Агапов, Щенников. И нам удалось против таких мастеров показать достойный футбол.

Я на своих ребят смотрел и получал удовлетворение от их отношения к матчу. И как они вели себя в раздевалке: «Мы же можем, ребят!» Они в свои силы поверили. Это важно — внушить, что они не слабее.

Напротив них те же люди играют, только тренируются чаще, чем мы, и имеют выше зарплату. В жизни им повезло больше, раз они получили шанс играть в РПЛ. А у моих ребят не было возможности даже играть с командами ФНЛ. Вот они получили свой шанс и использовали его.

— Как вы готовились к игре?

— Мы накануне матча проводили сбор в Турции. Готовились к новому сезону МФЛ (Медийная футбольная лига) и к игре с ЦСКА. Из 12 дней сборов мы 10 дней занимались по нашей программе, а еще два уделили игре с ЦСКА.

Посмотрели с тренерским штабом последние игры армейцев, детально изучили последнюю встречу с «Крыльями Советов» (4:0). Разбирали, как ЦСКА действует на стандартах, при выходе из обороны, за счет чего они организовывают позиционные атаки. Знали все сильные и слабые стороны. Эти знания использовали в подготовке.

— За счет чего удалось выиграть?

— Во-первых, соперник несерьезно к нам отнесся. Во-вторых, они играли с тремя центральными защитниками, и в такой схеме мы могли использовать те зоны во флангах, которые они оставляли. Была задача туда убегать в отрыв. Ну и, в-третьих, наши стандарты. Мы наигрывали три варианта угловых, один из них сработал.

— Стандарты вам помогали и раньше — в МФЛ и в Кубке.

— Я сразу сказал ребятам, что нельзя спустя рукава относиться к их отработке. Некоторые футболисты не верят, что это можно исполнить в матче, что заготовка пройдет. И я их убеждаю: «Делайте это, ведь в игре все решают сантиметры, нюансы, блоки, врывания». То есть каждый должен знать свой маневр при стандарте.

И ребята поверили. Мы на тренировках очень долго отрабатываем стандарты, оттачиваем. И на МФЛ в финале у нас получилось забить, и пенальти мы отрабатывали — смотрим соперников, кто в какие углы бьет.

Игровой эпиод в матче ЦСКА — 2Drots. пресс-служба ЦСКА

«Сказал Федотову: «Еще пять раз сыграем, вы нас четыре раза обыграете»

— Вы сказали, что ЦСКА вас недооценил. Как ощущали это?

— Если бы они нас накрывали, более агрессивно шли в отбор, в прессинг, у нас были бы проблемы. Здесь же они нам давали играть, давали выдохнуть. Но во втором тайме уже начали жестко втыкаться, фолить, жестче играть, прессинговать активнее. Они поняли, что перед ними обученная команда, которая знает, что делать, и с ней нужно играть в полную силу, чтобы победить.

— Казалось, что играют команды из одной лиги.

— Это лестно. Очень важно, что мы готовимся профессионально и тренируемся очень интенсивно. Бывает, что ребята очень устают на тренировках, некоторые не выдерживают, но терпят.

В ЦСКА нас тоже смотрели, изучали и отмечали, что мы во втором тайме часто физически садимся. Потому что ребята тренируются три раза в неделю, уровень подготовки не такой, как в топ-клубе РПЛ. И не всегда хватает сил на весь матч.

Но сбор в Турции нам помог выдержать этот темп, мы тренировались два раза в день и физически выглядели очень хорошо. Даже когда во втором тайме ЦСКА играл с преимуществом, мы садились, но выбегали вперед, проводили контратаки. Это говорит о том, что физически были достаточно хорошо готовы к игре с одним из лидеров нашего чемпионата

— Получается, глобальная разница между командами — количество тренировок?

— Но есть и другой фактор — качество футболистов. Не знаю, смогут ли мои футболисты так работать в недельном цикле каждый день. У нас ведь ребята некоторые по пять-шесть лет не играли в футбол, мы их реанимировали. Они с желанием теперь работают.

— Как отреагировал Владимир Федотов?

— Мы дружим. После игр созваниваемся, я его всегда поддерживаю. Мы ведь играли с ним два года в Саратове за «Сокол». Я его жену Светлану очень хорошо знаю.

И перед нашей игрой поболтали, и после матча. Он сказал: «У тебя очень хорошая команда». Я ему ответил: «Володь, еще пять раз сыграем, вы нас четыре раза обыграете».

— Думаете?

— Думаю, одну мы бы зацепили, но больше — тяжело. Поборолись бы, но на дистанции мастерство и уровень ЦСКА выше.

Одну игру выиграть на мотивации, на эмоциях действительно можно. Но я не безумец и понимаю, что ЦСКА — это другой уровень. Меня спросили после игры: «Вы теперь будете заявляться в РПЛ?» Да вы что?! Упаси господь! Я нормальный, здравомыслящий человек, поэтому понимаю: ну какая нам РПЛ?

— У вас не было разговоров с Федотовым перед матчем, чтобы не играть в полный контакт?

— Были такие разговоры, конечно. Мне позвонили из ЦСКА и передали, чтобы ребята не травмировали никого, не играли жестко.

Но в матче Гаучо зарубился с Мойзесом, который начал всех кусать. Ну и Гаучо начал играть уже в полную силу, в полный контакт. И потом Мойзес жаловался судье.

Но просьба ЦСКА понятна. Они же готовятся ко второй части сезона, у них впереди важнейшие матчи. Конечно, мы собирались играть в футбол, а не бить игроков и ломать. С нашей стороны никто бы никого специально не ударил, даже если бы была стычка.

— Какой отклик после победы для себя отметили?

— Я много прочитал мнений. Некоторые наши эксперты, в прошлом «великие» игроки, сказали, что медиалига — несерьезно, ерунда, принижали нашу победу.

Но говорить плохо про команду, которая тренируется три раза в неделю, которая дала бой ЦСКА, — это неэтично с их стороны. Ребята заслуженно победили, отдали себя, показали достойную игру. И заслужили только высоких оценок.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Гаучо готовим к клубу РПЛ или ФНЛ. Он хочет играть на высоком уровне»

— Гаучо многим очень понравился. И уже пошли разговоры, что он готов играть за середняка РПЛ. Вы что думаете?

— А мы его готовим именно к команде РПЛ или ФНЛ. Он готов выступать на таком уровне. Раньше он играл у нас тайм, потому что не был с нами на сборах. Мы договорились, и он тренировался с другой командой в КФК как профессионал.

Он серьезно к этому относится, хочет выступать на высоком уровне. Ему 23 года, мы работаем, чтобы довести его до профессиональной команды.

— Манна тоже выглядел хорошо, забил шикарный гол.

— Я играл в средней линии и все знания, что у меня есть, передаю ребятам, делюсь опытом. Манна забил с ЦСКА, а в других товарищеских матчах забивал то три, то два. У него есть этот навык, он умеет поражать ворота, находить правильное решение в атаке.

Я ему говорил, что он самый опасный игрок в составе, когда мяч в средней линии и он находит пространство с полуфлангов. Если он начинает туда врываться, его невозможно контролировать. Он это делает и создает моменты, забивает. Думаю, он тоже готов играть на высоком уровне. Но хочет ли сам этого — не знаю.

— А ваш вратарь Сычев готов к переходу в профессиональный клуб?

— Я не удивлюсь, если его пригласят. Дима очень много работает, ответственный парень. Он даже не мечтал сыграть с ЦСКА, ведь он воспитанник их академии. И выдал такой матч! Сейвы важнейшие. Он заслужил это.

Сычев — готовый вратарь для профессионального клуба. Ему 21 год. И ему еще надо много работать. В хорошей команде он может стать качественным игроком.

Отмечу, что два сезона мы прошли без тренера вратарей, а сейчас он появился. И он отмечает, что у Сычева огромный потенциал. Представьте, что будет, если он будет работать в недельном цикле с профессиональным тренером вратарей в хорошем клубе. Надеюсь, что из большого футбола присмотрятся к нему, дадут шанс.

— Были по вашим игрокам какие-то запросы после победы над ЦСКА?

— Я никаких разговоров не слышал. Может быть, к ребятам обращались. Если бы что-то было, мы бы обсуждали условия переходов. Потому что я готовлю их для того, чтобы они играли в профессиональном футболе и чтобы 2Drots получал за это компенсацию.

Это наша цель — готовить к большому футболу. У меня есть ребята, которым 20-21 год, им еще играть и играть. Если будет интерес, станем помогать, чтобы они заиграли на хорошем уровне. Эти ребята готовы, они обучены, у них есть качества.

Игровой эпиод в матче ЦСКА — 2Drots. пресс-служба ЦСКА

« 2Drots должен поступать по регламенту и выходить в РПЛ, начиная со второй лиги »

— С кем бы вам хотелось сыграть еще из клубов РПЛ? Есть ли какие-то переговоры?

— У нас один спонсор с «Локомотивом» и сборной России. Но сборной это не нужно — они скорее сыграют с какой-то национальной командой, это будет более полезная игра, чем с нами. Нам интересно сыграть с командами первой лиги.

Были разговоры с «Акроном», но они прошли «Динамо» в Кубке. Дальше игра со «Спартаком», так что они попросили перенести наш матч на другое время. А летом у нас уже у самих Кубок начнется.

— После победы над ЦСКА пошли разговоры о том, чтобы 2Drots дали wildcard для участия в РПЛ.

— Это смешно!

— Но в перспективе нескольких лет клуб готов к такому переходу?

— Мы готовы, но должны действовать по регламенту и начинать со второй лиги. Да, мы хотим подниматься выше, но нужно многое переделать: требуются профессиональные контракты с игроками, база, стадион, условия, спонсоры, детская школа.

У нас огромная армия болельщиков, многие хотят у нас играть — надо делать просмотры, создавать школу. Но под это нужны спонсоры.

Конечно, хочется попасть в РПЛ. Это большой вызов для нас. Даже если не в качестве тренера, я мог бы стать консультантом, заниматься футбольной составляющей. Женя с Никитой (основатели и президенты 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк. - Прим. «СЭ») будут отвечать за финансы, медийность, имидж. Я знаю, что нужно футбольному клубу, как он должен развиваться.

Но двигаться следует поступательно, согласно регламенту. Это будет лучше для нас. А если станем проситься пустить в РПЛ просто так, то нас всерьез воспринимать никто не будет. Мы не особенные и должны соблюдать все правила, если хотим стать профессиональным клубом.

— У вас уровень тренировок, как в профессиональном клубе?

— Уровень наших тренировок — это премьер-лига! Интенсивность, качество упражнений, подготовка, отношение к делу. Поэтому и результат есть.

А начиналось все совсем не так: у нас было много медийных игроков, уровень тренировочного процесса был низким. Просто ужас. Нам пришлось убедить руководителей, что нужно создавать условия для тренировок и это в будущем даст плоды.

И мы начали привлекать в команду людей с опытом академий, базой. Стали повышать требования на тренировках, усложнять занятия. Закупили инвентарь, ведь когда я пришел, было только три мяча, и все. Сегодня у нас хорошие возможности: нам спонсоры помогают с арендой стадиона, где мы работаем. Есть тренажерный зал.

Это очень здорово, что мы теперь работаем в условиях, которые есть не у всех профессиональных команд. И у нас это есть, потому что мы добиваемся результатов, нам доверяют спонсоры и руководители.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. Василий Пономарев/2Drots

«Медийный футбол дает шанс футболисту реанимировать карьеру»

— Вы работаете с 2Drots как с профессиональной командой?

— У нас вообще нет отдыха! Конечно, я отношусь к этому серьезно. Сразу сказал ребятам: «Если вы будете работать, как профессионалы, то и играть будете, как профи». У меня нет на тренировках отдыха, поблажек. Требования как к профессионалам. По-другому я не могу!

— Вы уже третий год с 2Drots, реализовали себя в медийном футболе. При этом о нем много скептических мнений экспертов. Что бы вы им ответили?

— Пусть те, кто критикует, придут и поработают в этой лиге. Это непросто!

В медийном футболе игрок может возобновить карьеру, реанимировать себя как игрока. Для многих пацанов это второй шанс. Многие не получили возможности сыграть за свои клубы, пройдя академии. Не смогли пробиться в профессиональные клубы по разным причинам.

А в медийном футболе они на виду, они себя проявляют, пытаются привлечь к себе внимание. Очень много болельщиков ходит на матчи, полные трибуны, уровень трансляций, организации матчей — все это даже лучше, чем в некоторых городах на ФНЛ. Ребята получают удовольствие от такой атмосферы.

— Поэтому некоторые игроки команд МФЛ отказываются от предложений из второго дивизиона?

— Приведу пример. Мы в прошлом году впервые играли на стадионе чемпионата мира в Нижнем Новгороде. Когда ребята зашли в раздевалку, то потеряли дар речи. За этот год они увидели хорошие поля, отличные условия, которые есть у профессиональных клубов. Мы ведь побывали на «ВЭБ-Арене», на новом стадионе в Краснодаре для второй команды и молодежки. Какой там прекрасный стадион! Просто восторг!

И ребята всё это видят, наслаждаются. Они иногда спрашивают: «Как же хорошо выступать на таком стадионе! Как в таких условиях можно играть плохо? Это же счастье!» Они на больших полях удовольствие получают, бегут, кайфуют. И завидуют клубам РПЛ, где игроки имеют такие возможности, но порой играют посредственно.

Ребята заставили меня задуматься об этом. Для них выйти на поле большого стадиона — уже счастье. Поэтому они отдают все силы, стараются. Их это мотивирует пробиться в большой футбол.

Поэтому моя цель — подготовить их к этому переходу. У нас есть группа игроков, которая может и хочет играть на высоком уровне. И мы будем пытаться их подготовить, подтянуть. Верим, что они получат свой шанс.

Игроки 2Drots радуются победе над «Чертаново» в FONBET Кубке России. Василий Пономарев/2Drots

«В России одни и те же тренеры ходят по клубам. Неужели я хуже?»

— Дмитрий Тарасов недавно говорил, что на вас должны обратить внимание профессиональные клубы, что у вас есть все возможности работать там.

— Дмитрий — один из тех, кто переживает за наш футбол, раз такое говорит. Он видит, как я работаю, мы играли с его командой, общались. Он хочет, чтобы наш футбол развивался.

— После победы над ЦСКА у вас были звонки, предложения о работе?

— Никаких, ничего. Ноль.

— Вам обидно?

— Знаете, я очень люблю футбол. Без футбола мне тяжело, это моя жизнь. Хочу передать пацанам свои знания, но для этого надо, чтобы тебе доверяли. Не знаю, почему этого не происходит.

Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ? У меня опыта больше, чем у многих из них, я поиграл в Европе, на чемпионате мира и Евро, был чемпионом СССР, брал Кубок. У меня есть лицензия Pro, хотя некоторые клубы у нас берут тренеров даже без нее.

Но все упирается в руководителей. Они приглашают людей, которые чаще всего не могут помочь команде развиваться. Посмотрите, у нас одни и те же люди ходят по клубам

Когда я это говорю, некоторые обижаются на меня. Но многим тренерам дают шанс, потом другой, пятый — и они ничего не показывают. Я же ни одного шанса не получил.

Не стыдно, когда ты пять-шесть команд поменял, у тебя ничего не получилось и ты пошел в седьмую? Ты считаешь себя хорошим тренером? Это неправильно! Даже если не обо мне говорить: у нас много хороших специалистов, которым не дают возможности поработать. А приглашения получают одни и те же лица. Это грустно, это не идет на пользу нашему футболу

В итоге тренер проваливается, но не переживает из-за провала. Он понимает, что его все равно устроят в новый клуб. Три клуба загубил — зовут в четвертый. Он не ощущает давления, что провал может стоить карьеры. Через пару дней уже на новом месте окажется! И это правильно?

— Когда последний раз к вам обращались с предложением из профессионального футбола?

— Были разговоры с «Волгой» из ФНЛ. Общались с одним из руководителей клуба. Мне сказали, что подумают. Но дальше дело не двинулось.

— Но вы были готовы пойти даже в «Волгу», которая идет на последнем месте в ФНЛ?

— Мы разговаривали, когда она была еще не в самом низу, были шансы спастись. Это было в прошлом году. Но в нынешней ситуации, думаю, я бы сильно сомневался, если бы мне поступило предложение.

— Вас ведь когда-то звал КАМАЗ?

— Да, несколько лет назад были разговоры, общались с руководителями. Я бы с удовольствием туда пошел и поработал бы. Но не срослось.

— А есть ли смысл менять лучшую медийную команду на середняка или аутсайдера ФНЛ?

— Меня действительно все устраивает в 2Drots и руководителей тоже, думаю. Мы всё выигрываем.

Если ты идешь в другой клуб, то с задачей сделать боеспособную команду. В клуб, где есть стратегия, где игроки готовы биться, хотят подняться в уровне мастерства, в классе. И нужна поддержка руководителей, без этого ничего не будет. Пока я работаю в 2Drots, меня все устраивает.

— Вы недавно работали в ПФЛ в «Металлурге-Видное» — это болото?

— Это ужас. На тренировке 12 человек. Задач никаких. У футболистов нет цели куда-то двигаться, расти. Работать невозможно.

— Куда вы готовы пойти? В команду ФНЛ даже из нижней части таблицы?

— Конечно! Я бы хотел показать, как работаю, на что способен

— Какие у вас отношения с агентами? Обращались ли к кому-то, чтобы помогли трудоустроиться?

— Обращался. Например, разговаривал с Алексеем Сафоновым. Он обещал помочь. Но от него ни одного предложения не было ни по одной команде. Сейчас у меня есть контакты с одним агентством. Посмотрим, что из этого выйдет.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У Осинькина ребята не боятся играть, гнут свою линию. Романтики творят»

— Кто в российском футболе вам импонирует, за кем интересно следить?

— Мне нравится работа Осинькина. Он работает с молодыми пацанами, которые прогрессируют. У него ушли лидеры, но он ввел в состав новые имена. И стиль игры «Крыльев Советов» очень нравится. Ребята не боятся играть ярко, гнут свою линию. Романтики творят.

Они сейчас долго не могли выиграть, но с молодыми футболистами такое бывает — нестабильность. Но важно, что они от своей игры не отказались, выдерживали стиль.

— Как оцените работу Федотова в родном для вас ЦСКА?

— Владимир — молодец. После «Сочи» он пришел в клуб, где от него будут требовать достижений. С таким не самым сильным подбором футболистов он находится в лидирующей группе.

— А что не так с футболистами?

— Некоторые игроки не соответствуют уровню задач. И я говорил об этом с Федотовым. В частности, об уровне игры опорных полузащитников.

Но при Федотове Обляков выглядит отлично, Чалов заиграл. Он начал действовать как истинный нападающий: всегда в нужной точке, открывается, отдает, забивает. Очень рад за него.

— «Рубин» для вас не чужой клуб, вы там долго работали. Понимаете те решения, которые там принимают?

— Действительно переживаю за клуб, слежу за «Рубином». Это для меня не чужая команда, там работают люди, с которыми я дружил. Конечно, я переживаю, что клуб попал в это болото.

«Рубин» должен играть в премьер-лиге. С такими традициями, с такой историей, с такими возможностями казанцы не должны находиться в ФНЛ. Игроки в составе «Рубина» отличные. Они должны уверенно эту лигу проходить.

И руководителям надо подумать о том, куда клуб движется, какие решения нужно принять, определить стратегию. Команду возглавил третий тренер за сезон — Рашид Рахимов. Посмотрим, как он себя покажет.