Тренер 2Drots Кузнецов: «ЦСКА нас недооценил. Сказал Федотову: «Еще пять раз сыграем, вы четыре раза выиграете»

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал, за счет чего его игрокам удалось обыграть ЦСКА (2:1) в товарищеском матче.

— Как вы готовились к игре?

— Мы накануне матча проводили сбор в Турции. Готовились к новому сезону МФЛ (Медийная футбольная лига) и к игре с ЦСКА. Из 12 дней сборов мы 10 дней занимались по нашей программе, а еще два уделили игре с ЦСКА.

Посмотрели с тренерским штабом последние игры армейцев, детально изучили последнюю встречу с «Крыльями Советов» (4:0). Разбирали, как ЦСКА действует на стандартах, при выходе из обороны, за счет чего они организовывают позиционные атаки. Знали все сильные и слабые стороны. Эти знания использовали в подготовке.

— За счет чего удалось выиграть?

— Во-первых, соперник несерьезно к нам отнесся. Во-вторых, они играли с тремя центральными защитниками, и в такой схеме мы могли использовать те зоны во флангах, которые они оставляли. Была задача туда убегать в отрыв. Ну и, в-третьих, наши стандарты. Мы наигрывали три варианта угловых, один из них сработал.

— Вы сказали, что ЦСКА вас недооценил. Как ощущали это?

— Если бы они нас накрывали, более агрессивно шли в отбор, в прессинг, у нас были бы проблемы. Здесь же они нам давали играть, давали выдохнуть. Но во втором тайме уже начали жестко втыкаться, фолить, жестче играть, прессинговать активнее. Они поняли, что перед ними обученная команда, которая знает, что делать, и с ней нужно играть в полную силу, чтобы победить.

— Как отреагировал Владимир Федотов?

— Мы дружим. После игр созваниваемся, я его всегда поддерживаю. Мы ведь играли с ним два года в Саратове за «Сокол». Я его жену Светлану очень хорошо знаю. И перед нашей игрой поболтали, и после матча. Он сказал: «У тебя очень хорошая команда». Я ему ответил: «Володь, еще пять раз сыграем, вы нас четыре раза обыграете».

Товарищеский матч между ЦСКА и 2Drots состоялся 25 марта.