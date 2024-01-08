Тренер 2Drots Кузнецов признался, что продолжает болеть за ЦСКА из-за Федотова

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» высказался о сегодняшнем ЦСКА.

— Болеешь ли за ЦСКА, несмотря на не сложившиеся отношения с Романом Бабаевым?

— Конечно, болею. И клуб родной, и знаю весь тренерский штаб во главе с Володей Федотовым, с которым мы два сезона играли за саратовский «Сокол». Как уже говорил, переживаю за людей, с которыми нас многое связывает, желаю им счастья и удачи. Естественно, переживаю и за пацанов — в первую очередь за Игоря Акинфеева.

— Твоего наследника в качестве капитана ЦСКА.

— И человека, который стал легендой не только в клубе, но и в сборной. За Федю Чалова, Антона Заболотного, очень прибавившего и ставшего лидером Ваню Облякова... Очень рад за Аббоса Файзуллаева, который мне сильно нравится. Хочу, чтобы побыстрее оправился от травм Игорь Дивеев. Милан Гайич адаптировался, несется с фланга так, что не остановить, и забивает красивые голы. Всех знаю, за всех переживаю! И очень хочу, чтобы ЦСКА составил конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за золото.

— Скамейки только нет.

— Думаю, что в зимнее трансферное окно она появится — причем с помощью качественных футболистов. Да, их сейчас тяжело найти, ситуация ясна, но в той же Сербии есть хорошие игроки.

— Кто из нынешнего состава ЦСКА играл бы в основе в чемпионском 1991 году?

— Ха-ха, провокационный вопрос! Пожалуй, уклонюсь от ответа. Решайте сами. Мне не хочется никого обижать. Разные времена, разный футбол. У нас был более комбинационный и романтический стиль. Он влюбил в себя очень многих болельщиков того времени. При том что иностранцев тогда не было. Не зря команду 1991 года считают одной из лучших в истории ЦСКА. И я полностью с этим согласен, — сказал Кузнецов «СЭ».

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