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Тренер 2Drots Кузнецов признался, что продолжает болеть за ЦСКА из-за Федотова

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Тренер Дмитрий Кузнецов.
Дмитрий Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» высказался о сегодняшнем ЦСКА.

— Болеешь ли за ЦСКА, несмотря на не сложившиеся отношения с Романом Бабаевым?

— Конечно, болею. И клуб родной, и знаю весь тренерский штаб во главе с Володей Федотовым, с которым мы два сезона играли за саратовский «Сокол». Как уже говорил, переживаю за людей, с которыми нас многое связывает, желаю им счастья и удачи. Естественно, переживаю и за пацанов — в первую очередь за Игоря Акинфеева.

— Твоего наследника в качестве капитана ЦСКА.

— И человека, который стал легендой не только в клубе, но и в сборной. За Федю Чалова, Антона Заболотного, очень прибавившего и ставшего лидером Ваню Облякова... Очень рад за Аббоса Файзуллаева, который мне сильно нравится. Хочу, чтобы побыстрее оправился от травм Игорь Дивеев. Милан Гайич адаптировался, несется с фланга так, что не остановить, и забивает красивые голы. Всех знаю, за всех переживаю! И очень хочу, чтобы ЦСКА составил конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за золото.

— Скамейки только нет.

— Думаю, что в зимнее трансферное окно она появится — причем с помощью качественных футболистов. Да, их сейчас тяжело найти, ситуация ясна, но в той же Сербии есть хорошие игроки.

— Кто из нынешнего состава ЦСКА играл бы в основе в чемпионском 1991 году?

— Ха-ха, провокационный вопрос! Пожалуй, уклонюсь от ответа. Решайте сами. Мне не хочется никого обижать. Разные времена, разный футбол. У нас был более комбинационный и романтический стиль. Он влюбил в себя очень многих болельщиков того времени. При том что иностранцев тогда не было. Не зря команду 1991 года считают одной из лучших в истории ЦСКА. И я полностью с этим согласен, — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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