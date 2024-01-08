Стала известна дата старта следующего сезона РПЛ

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля, сообщает РИА «Новости».

Первый тур РПЛ в сезоне-2024/25 стартует 19 июля. Первый отрезок розыгрыша чемпионата России завершится 15 декабря 2024 года.

В сезоне-2023/24 первый матч стартового тура состоялся 21 июля, а последние игры перед зимней паузой прошли 10 декабря.

Проведение финала Кубка России запланировано на 2 июня. Новый розыгрыш Кубка России планируется начать 23 июля.

На данный момент в сезоне-2023/24 лидирует в РПЛ «Краснодр», набрав 38 очков. Следом идет «Зенит» (36) и «Динамо» (32).