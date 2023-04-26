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Сегодня, 10:45

Два клуба АПЛ заинтересованы в покупке защитника «Зенита» Ренана

Виктория Кравченко
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Два клуба АПЛ интересуются бразильским защитником «Зенита» Робертом Ренаном, сообщает Goal. Источник не уточняет названия команд.

По информации издания, один из клубов готов сделать предложение «Зениту» в ближайшие недели, чтобы успеть оформить трансфер до того, как Ренан присоединится к сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира U-20. Турнир пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня.

«Зенит» готов отпустить футболиста за 20-30 миллионов евро.

19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в феврале 2023 года. За команду он провел восемь матчей без результативных действий. Его соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Футбол
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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П
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 10
Александр Соболев

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Зенит

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