Transfermarkt: рыночная стоимость состава «Зенита» понизилась на 9,2 миллиона евро

Рыночная стоимость состава «Зенита» понизилась на 9,2 миллиона евро, сообщается на сайте портала Transfermarkt. Теперь показатель равен 172 миллионам евро.

Снизились стоимости хавбека питерцев Вильмара Барриоса (с 12 до 10 миллионов), полузащитника Клаудиньо (с 18 до 17 миллионов), защитника Дугласа Сантоса (с 12 до 10), форварда Александра Соболева (с 7,5 до 6) и нападающего Максима Глушенкова (с 16 до 15).

Transfermarkt увеличил рыночную стоимость хавбека «Локомотива» Алексея Батракова и форварда «Спартака» Манфреда Угальде.