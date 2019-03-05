Трансфер Панюкова для "Урала" стоит 800 тысяч евро

Форвард "Урала" Андрей Панюков может остаться в этой команде по условиям соглашения с "Зенитом".

24-летний форвард играет в "Урале" на правах аренды, которая действует до конца текущего сезона. В соглашении "Урала" и "Зенита" предусмотрена сумма, за которую уральцы могут выкупить нападающего – она составляет 800 тысяч евро. За эти деньги, впрочем, "Урал" выкупать игрока не намерен – соглашение может быть достигнуто, если стороны договорятся о снижении цены.

В текущем сезоне Панюков провел 10 матчей в чемпионате, в которых забил 4 гола. (Сергей Егоров)​

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