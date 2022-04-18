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«Зарплата Кавенаги будоражила воображение игроков. «Обиженные» сплавили Григорьича». Трахтенберг — об отставке Федотова

Трахтенберг прокомментировал отставку Федотова из «Спартака» в 2007 году
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Фернандо Кавенаги.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в интервью «СЭ» рассказал об обстоятельствах увольнения из клуба в 2007 году главного тренера Владимира Федотова.

— С Володей Федотовым я дружил много лет. Вы не представляете, как он был счастлив, когда возглавил «Спартак»! Прямо кайфовал!

Это классный тренер и замечательный человек. Добрый, искренний. Настоящий! В нем не было фальши. Спартаковские болельщики Володю не просто приняли — полюбили. Хотя почти всю жизнь он отдал ЦСКА, а его отец Григорий Федотов ассоциируется исключительно с армейским клубом.

С Володей мы были настолько близки, что он мог позвонить мне утром в день матча, назвать состав, обсудить какие-то детали. Например, однажды с жаром сообщил: «Леня, я придумал, как Павлика встряхнуть!» Так он называл Павлюченко. «Ну и как, Григорьич?» — спросил я. — «Дам ему сегодня капитанскую повязку. Вот увидишь — сразу по-другому заиграет». Сработало! Рома на поле был одним из лучших.

Кстати, несколько лет назад Юрий Семин сказал мне: «Вы все время искали тренера, который поставил бы команде спартаковскую игру. У вас такой тренер был — Федотов! Но его убрали...»

До поры руководство доверяло Григорьичу. Но в 2007-м в середине сезона наступила черная полоса. Апофеозом стало поражение от «Москвы» — 0:2. Я и сегодня, 15 лет спустя, с содроганием вспоминаю этот матч. После которого с трибун неслось: «Верните наши деньги!»

Простить можно любую неудачу — если команда боролась. А здесь — тихий ужас. Такого безволия и равнодушия в исполнении «Спартака» я никогда не видел, даже в самых провальных матчах! Не мог понять, почему парни не выкладывались? Они же с теплотой относились к Федотову, многие вообще называли его Папой.

После матча спросил одного из самых опытных спартаковских футболистов: «В чем дело? Почему так играете?» Ответ убил: «Слишком большая вилка в контрактах между Кавенаги и остальными футболистами».

К тому времени аргентинца в клубе уже не было. Но его зарплата продолжала будоражить воображение игроков. Они считали, что не меньше Кавенаги заслуживают такой контракт. «Обиженные» и сплавили Григорьича, наплевав на тренера и болельщиков.

Уезжая со стадиона, я уже понимал, что отставка Федотова неминуема. Так и получилось. Думаю, этим матчем ему укоротили жизнь минимум лет на десять. А спартаковские болельщики до сих пор вывешивают на матчах баннер: «Прости, Григорьич!» Извиняясь за футболистов, которые приложили руку к его отставке. При всей любви к Папе. Но зависть к Кавенаги пересилила.

Что ж, типичная история для нашего футбола. К сожалению, сначала рождается зависть, а потом уже человек.

Полное интервью Леонида Трахтенберга «СЭ» читайте здесь

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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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