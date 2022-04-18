«Зарплата Кавенаги будоражила воображение игроков. «Обиженные» сплавили Григорьича». Трахтенберг — об отставке Федотова
Легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в интервью «СЭ» рассказал об обстоятельствах увольнения из клуба в 2007 году главного тренера Владимира Федотова.
— С Володей Федотовым я дружил много лет. Вы не представляете, как он был счастлив, когда возглавил «Спартак»! Прямо кайфовал!
Это классный тренер и замечательный человек. Добрый, искренний. Настоящий! В нем не было фальши. Спартаковские болельщики Володю не просто приняли — полюбили. Хотя почти всю жизнь он отдал ЦСКА, а его отец Григорий Федотов ассоциируется исключительно с армейским клубом.
С Володей мы были настолько близки, что он мог позвонить мне утром в день матча, назвать состав, обсудить какие-то детали. Например, однажды с жаром сообщил: «Леня, я придумал, как Павлика встряхнуть!» Так он называл Павлюченко. «Ну и как, Григорьич?» — спросил я. — «Дам ему сегодня капитанскую повязку. Вот увидишь — сразу по-другому заиграет». Сработало! Рома на поле был одним из лучших.
Кстати, несколько лет назад Юрий Семин сказал мне: «Вы все время искали тренера, который поставил бы команде спартаковскую игру. У вас такой тренер был — Федотов! Но его убрали...»
До поры руководство доверяло Григорьичу. Но в 2007-м в середине сезона наступила черная полоса. Апофеозом стало поражение от «Москвы» — 0:2. Я и сегодня, 15 лет спустя, с содроганием вспоминаю этот матч. После которого с трибун неслось: «Верните наши деньги!»
Простить можно любую неудачу — если команда боролась. А здесь — тихий ужас. Такого безволия и равнодушия в исполнении «Спартака» я никогда не видел, даже в самых провальных матчах! Не мог понять, почему парни не выкладывались? Они же с теплотой относились к Федотову, многие вообще называли его Папой.
После матча спросил одного из самых опытных спартаковских футболистов: «В чем дело? Почему так играете?» Ответ убил: «Слишком большая вилка в контрактах между Кавенаги и остальными футболистами».
К тому времени аргентинца в клубе уже не было. Но его зарплата продолжала будоражить воображение игроков. Они считали, что не меньше Кавенаги заслуживают такой контракт. «Обиженные» и сплавили Григорьича, наплевав на тренера и болельщиков.
Уезжая со стадиона, я уже понимал, что отставка Федотова неминуема. Так и получилось. Думаю, этим матчем ему укоротили жизнь минимум лет на десять. А спартаковские болельщики до сих пор вывешивают на матчах баннер: «Прости, Григорьич!» Извиняясь за футболистов, которые приложили руку к его отставке. При всей любви к Папе. Но зависть к Кавенаги пересилила.
Что ж, типичная история для нашего футбола. К сожалению, сначала рождается зависть, а потом уже человек.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0