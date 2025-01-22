Товарищеский матч «Факела» и «Железничара» отменили из-за погодных условий

Из-за плохих погодных условий не состоится товарищеский матч между «Факелом» и боснийским клубом «Железничар». Об этом сообщили в Telegram-канале российской команды.

Матч был запланирован на среду, начало — в 11:00 по московскому времени. Сейчас «Факел» тренируется в Турции.

Следующий матч воронежской команды пройдет 29 января. Соперником станет футбольный клуб «Динамо» из Махачкалы.