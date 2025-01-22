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Сегодня, 11:36

Орещук считает, что Зиньковскому надо идти в «Химки»

Камила Абдурахманова
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Агент Роман Орещук посоветовал 28-летнему вингеру «Спартака» Антону Зиньковскому продолжить карьеру в «Химках» или «Крыльях Советов».

— Зиньковскому надо идти в «Химки». Это более-менее играющая команда. У него там намного больше шансов играть, чем в «Спартаке».

— Почему у него так и не получилось раскрыться в столичном клубе?

— Тут от тренера больше зависит. Если тренер в тебя верит — ты играешь. Если тренер не верит, то как бы футболист не тренировался, шансов играть не так много. Можно еще к Осинькину в «Крылья» реанимировать карьеру. Вот в эти две команды, — сказал Орещук Legalbet.ru

Антон Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, где отдал три результативные передачи.

Источник: Legalbet.ru
Антон Зиньковский
Роман Орещук
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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