Торжественная церемония открытия стадиона "Динамо" состоится в следующем сезоне

Торжественная церемония открытия Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина состоится в следующем сезоне перед одним из матчей ФК "Динамо". Об этом журналистам сообщил журналистам Андрей Лунтовский – генеральный директор УК "Динамо", которая управляет ареной.

– Хотим, чтобы торжественная церемония, которая откроет не только футбольный стадион, но и весь комплекс, получилась домашней. На ней будет представлен клубный гимн. Церемония пройдет в начале следующего сезона. Деталей пока раскрыть не могу, – сказал Лунтовский.

– Церемония пройдет перед матчем за Суперкубок?

– Нет.

– Перед игрой "Динамо"?

– Да, конечно.

Первый матч на динамовском стадионе состоится 26 мая – во встрече 30-го тура чемпионата России "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом". (Илья Андреев)