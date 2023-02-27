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«Торпедо» зимой отказалось подписывать серба Влаховича, который перешел в «Аталанту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что предлагал в московское «Торпедо» несколько своих футболистов.

«Я предложил «Торпедо» несколько футболистов. Одним из них был серб Ваня Влахович. Ему 18 лет. На сборах в Турции он играл за «Партизан» против «Ахмата», забил гол. Талалаев лично ездил смотреть его в этом матче. Но в «Торпедо» его не взяли, а 31 января он подписал контракт с «Аталантой». Видимо, «Аталанте» он оказался нужнее, чем «Торпедо». Причем я предлагал его за бесплатно, а в Италию он уехал за 500 тысяч евро», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В прошедшее зимнее трансферное окно «Торпедо» заявило семь новых футболистов: защитников Юрия Журавлева, Романа Юзепчука и Евгения Шлякова, полузащитников Илью Кухарчука и Джаджея, а также нападающих Илью Стефановича и Йорди Рейну.

Влахович является воспитанником сербского «Партизана». Нападающий был заявлен за клуб в чемпионате Сербии и Лиге конференций, однако так и не провел ни одного матча за основной состав. 31 января он перешел в «Аталанту», в которой сейчас выступает за «молодежку».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-zimoj-otkazalos-podpisy-vat-serba-vlahovicha-kotory-j-pereshel-v-atalantu/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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