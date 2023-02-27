«Торпедо» зимой отказалось подписывать серба Влаховича, который перешел в «Аталанту»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что предлагал в московское «Торпедо» несколько своих футболистов.

«Я предложил «Торпедо» несколько футболистов. Одним из них был серб Ваня Влахович. Ему 18 лет. На сборах в Турции он играл за «Партизан» против «Ахмата», забил гол. Талалаев лично ездил смотреть его в этом матче. Но в «Торпедо» его не взяли, а 31 января он подписал контракт с «Аталантой». Видимо, «Аталанте» он оказался нужнее, чем «Торпедо». Причем я предлагал его за бесплатно, а в Италию он уехал за 500 тысяч евро», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В прошедшее зимнее трансферное окно «Торпедо» заявило семь новых футболистов: защитников Юрия Журавлева, Романа Юзепчука и Евгения Шлякова, полузащитников Илью Кухарчука и Джаджея, а также нападающих Илью Стефановича и Йорди Рейну.

Влахович является воспитанником сербского «Партизана». Нападающий был заявлен за клуб в чемпионате Сербии и Лиге конференций, однако так и не провел ни одного матча за основной состав. 31 января он перешел в «Аталанту», в которой сейчас выступает за «молодежку».