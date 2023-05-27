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Судейство

Сегодня, 19:24

«Торпедо» рассчитывает на отстранение от работы арбитров Бобровского и Панина

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по поводу работы Яна Бобровского и Игоря Панина на матче 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

«Мы обязательно будем обращаться в ЭСК РФС. Мне будет интересно, как они будут объяснять все моменты. Но больше меня интересуют какое решение судейский корпус примет по отстранению Бобровского и Панина после этой игры», — сказал Савин.

В матче с «Оренбургом» единственный гол «Торпедо» забросил Марио Чурич. На 75-й минуте был удален защитник московского клуба Артем Самсонов.

После этого матча «Оренбург» остался на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав 43 очка, «Торпедо» осталось на последней, 16-й строчке (13 баллов).

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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П
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Эдуард Сперцян

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