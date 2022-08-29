«Торпедо» намерено приобрести 4-5 легионеров до закрытия трансферного окна

Московское «Торпедо» планирует серьезно усилиться до конца трансферного окна, утверждает «РБ Спорт».

Сейчас «Торпедо» ведет переговоры с шестью потенциальными новичками. Велика вероятность, что четверо-пятеро из них подпишут контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» могут пополнить француз Дамьен Ле Таллек и португалец Педру Амарал.

После семи матчей чемпионата России «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.