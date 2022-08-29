Камоцци — о Кофрие в «Клермоне»: «Вопрос к тренеру, почему он не стал важным для «Спартака»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие в аренду во французский «Клермон».

«Станет ли уход Кофрие большой потерей для «Спартака», покажет только время. Так же, как и покажет, хороший ли он сделал выбор. Вопрос к тренеру, почему Максимилиано не стал важным игроком для команды. В любом случае желаю ему всего наилучшего в «Клермоне»!» — сказал Камоцци «СЭ».

Кофрие дебютировал за «Спартак» в сентябре прошлого года. С тех пор он провел 26 матчей, помог нашей команде занять первое место в группе Лиги Европы и впервые с 2003 года завоевать Кубок России.