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Сегодня, 20:09

Камоцци — о Кофрие в «Клермоне»: «Вопрос к тренеру, почему он не стал важным для «Спартака»

Микеле Антонов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие в аренду во французский «Клермон».

«Станет ли уход Кофрие большой потерей для «Спартака», покажет только время. Так же, как и покажет, хороший ли он сделал выбор. Вопрос к тренеру, почему Максимилиано не стал важным игроком для команды. В любом случае желаю ему всего наилучшего в «Клермоне»!» — сказал Камоцци «СЭ».

Кофрие дебютировал за «Спартак» в сентябре прошлого года. С тех пор он провел 26 матчей, помог нашей команде занять первое место в группе Лиги Европы и впервые с 2003 года завоевать Кубок России.

ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
6
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
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Торпедо – Ростов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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