«Торпедо» — «Факел»: Нетфуллин забил красивым ударом из-за штрафной в добавленное время

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин увеличил преимущество своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Факела» — 2:0.

На 90+2-й минуте полузащитник пробил в дальний от себя левый угол ворот соперника из-за пределов штрафной.

Этот гол стал для Нетфуллина первым в сезоне-2022/23.