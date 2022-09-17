«Торпедо» — ЦСКА: ошибочно не удален армеец Виллиан. Почему не вмешался ВАР?

На 44-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Торпедо» — ЦСКА (1:0) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не показал красную карточку игроку гостей Виллиану и не удалил его с поля.

В том моменте перед выполнением армейцами штрафного удара Дамьен Ле Таллек вступил с Виллианом в борьбу за позицию. А футболист красно-синих в ответ ударил соперника локтем.

Судья этого не видел. Но почему ему на помощь не пришли видеоассистенты Антон Фролов (ВАР) и Николай Еремин (АВАР)? Они должны были вмешаться и предложить Шадыханову посмотреть видеоповторы.