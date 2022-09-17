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Судейство

17 сентября 2022, 18:20

«Торпедо» — ЦСКА: ошибочно не удален армеец Виллиан. Почему не вмешался ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот трансляции матча «Торпедо» — ЦСКА.

На 44-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Торпедо» — ЦСКА (1:0) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не показал красную карточку игроку гостей Виллиану и не удалил его с поля.

В том моменте перед выполнением армейцами штрафного удара Дамьен Ле Таллек вступил с Виллианом в борьбу за позицию. А футболист красно-синих в ответ ударил соперника локтем.

Судья этого не видел. Но почему ему на помощь не пришли видеоассистенты Антон Фролов (ВАР) и Николай Еремин (АВАР)? Они должны были вмешаться и предложить Шадыханову посмотреть видеоповторы.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
17 сент, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:0
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Шадыханов
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 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
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10
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