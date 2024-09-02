Тормена считает, что «Краснодару» нужно поддерживать достигнутый темп

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена в комментарии «СЭ» оценил игру команды в текущем сезоне.

«Конечно, были очень тяжелые игры на выездах против сильных команд, в том числе против «Динамо» и «Локомотива». Сейчас надо стараться поддерживать то, чего достигли. Если до конца чемпионата это получится, то у нас выйдет достигнуть своих целей», — сказал Тормена «СЭ».

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».

Александр Абустин