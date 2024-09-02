Агент Лусиано Гонду заявил, что футболист сможет бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

Густаво Гони, агент нападающего «Зенита» Лусиано в комментарии для «СЭ» оценил дебют футболиста в матче 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0). 23-летний аргентинец отметился дублем.

«Он потрясающе дебютировал в составе «Зенита». Думаю, он много забьет в этом сезоне. Лусиано готов ко всему, в том числе и побороться за звание лучшего бомбардира», — сказал Гони «СЭ».

Лусиано перешел в «Зенит» летом 2024 года. Контракт аргентинца с петербуржцами рассчитан до июня 2028 года.