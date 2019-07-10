Тонни Вилена: "Краснодар" играет в такой футбол, который мне нравится"

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена после открытой тренировки рассказал о своем переходе в клуб Сергея Галицкого, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Со мной клуб связался напрямую, представитель клуба, - отметил Вилена. - Все быстро закрутилось, я согласился, потому что знал - это большой известный клуб с большими амбициями. Самое важное, "Краснодар" играет в такой футбол, который мне нравится. Особенно это было заметно в прошлом сезоне.

- Какую роль в вашем переходе сыграло то, что "Краснодар" будет играть в Лиге чемпионов?

- Это было большой мотивацией для перехода в "Краснодар". Любой футболист хочет играть в Лиге чемпионов, у меня большие ожидания от этого турнира. Надеюсь, выступим хорошо и сыграем в группе.

- "Краснодар" не ставит конкретных задач на сезон. Насколько для вас принципиально играть без задач, но показывать хороший футбол?

- Да, это важно. Нужно двигаться постепенно, от матча к матчу.