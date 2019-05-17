Тони Шуньич: "Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Енисея" отметил, что играть с командами, которые уже ни за что не борются, опасно. Также он добавил, что для "Динамо" эта игра будет самой важной в сезоне.

– Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется, – сказал "Известиям" защитник "Динамо" Тони Шуньич. – Такие клубы иногда показывают очень хороший футбол, так как у них нет никакого страха, на них не давит ответственность за результат. Они просто выходят на поле и играют в свое удовольствие. Но мы на 100 процентов подойдем к встрече со всей серьезностью – сейчас это фактически самая важная игра в сезоне для нас.

"Енисей" - "Динамо": чемпионат России, 29-й тур, 19 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)