Томас Цорн: «Зарплата Шюррле намного меньше, чем у Малкома. Он приехал за футболом, не за баблом»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» сказал, что Андре Шюррле пошел на понижение зарплаты, переходя из дортмундской «Боруссии» в московский клуб.

— Малкому в «Зените» дали 7 миллионов. У Шюррле в процентном отношении насколько меньше зарплата в России?

— Намного. Точно не скажу, но у него намного меньше, чем было в Дортмунде. Он пошел на колоссальное понижение.

— Откуда же у него такая любовь к России? Что здесь делает Андре Шюррле?

— (Разводит руками) Уговорили. Дали доверие. Он приехал за футболом, не за баблом.