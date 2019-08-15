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Томас Цорн: «Зарплата Шюррле намного меньше, чем у Малкома. Он приехал за футболом, не за баблом»

15 августа 2019, 12:03
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Гендиректор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» сказал, что Андре Шюррле пошел на понижение зарплаты, переходя из дортмундской «Боруссии» в московский клуб.

— Малкому в «Зените» дали 7 миллионов. У Шюррле в процентном отношении насколько меньше зарплата в России?

— Намного. Точно не скажу, но у него намного меньше, чем было в Дортмунде. Он пошел на колоссальное понижение.

— Откуда же у него такая любовь к России? Что здесь делает Андре Шюррле?

— (Разводит руками) Уговорили. Дали доверие. Он приехал за футболом, не за баблом.

Дополнительная информация

youtube.com/watch?v=9Z3ibv2iCKk

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