Томас Цорн: «Уговорил Тила перейти в «Спартак» за 40 минут»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн сказал, что легко уговорил Гуса Тила перейти в московский клуб из АЗ. Голландский хавбек присоединился к «Спартаку» 5 августа, на данный момент он провел 3 матча за красно-белых, в дебютной встрече против «Ахмата» (3:1) Тил отметился тремя голевыми пасами.

— Чемпионат России — один из лучших в Европе. Англия, Германия, Франция, Италия, Испания — а за ними Россия, — сказал Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава». — Игроки знают, что «Спартак» — большой клуб, и уговаривать их особо не надо. Например, с Тилом, несмотря на всю его востребованность в Европе, мне хватило 40 минут разговора, после чего он пошел в свой клуб и сказал, что хочет в «Спартак».

— Как появился вариант с Шюррле? Как долго вы его уговаривали?

— Тоже не уговаривали, мы никого не уговаривали. Я долго работал в Германии, у меня есть хорошие связи. Ко мне еще в мае или июне обратился его агент, когда я только начинал. Я ответил, что пока пауза, потому что мне надо освоиться. На сборах в Австрии мы уже определились, что это наш вариант и мы его хотим. Встретились и договорились.