Защитник «Краснодара» вернется в «Атлетико Минейро»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернется в Бразилию. Он перейдет на правах аренды в «Атлетико Минейро». Соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года, сообщает журналист Николо Скира.

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе текущего года. Контракт парагвайского защитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Однако 29-летний парагваец не провел ни одного матча за российскую команду. Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года.

Ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов восьми легионеров по просьбе самих игроков. Это были швед Виктор Классон, бразильцы Вандерсон и Кайо, норвежец Эрик Ботхейм, эквадорец Кристиан Рамирес (у него есть российский паспорт), парагваец Хуниор Алонсо, колумбиец Джон Кордоба и француз Реми Кабелла. Классон и Кабелла позднее расторгли соглашения с командой, а Вандерсон перешел в «Интернасьонал».