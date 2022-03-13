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Защитник «Краснодара» вернется в «Атлетико Минейро»

Иван Шитик
Корреспондент
Хуниор Алонсо.
Фото ФК «Краснодар».

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернется в Бразилию. Он перейдет на правах аренды в «Атлетико Минейро». Соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года, сообщает журналист Николо Скира.

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе текущего года. Контракт парагвайского защитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Однако 29-летний парагваец не провел ни одного матча за российскую команду. Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года.

Ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов восьми легионеров по просьбе самих игроков. Это были швед Виктор Классон, бразильцы Вандерсон и Кайо, норвежец Эрик Ботхейм, эквадорец Кристиан Рамирес (у него есть российский паспорт), парагваец Хуниор Алонсо, колумбиец Джон Кордоба и француз Реми Кабелла. Классон и Кабелла позднее расторгли соглашения с командой, а Вандерсон перешел в «Интернасьонал».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Хуниор Алонсо
ФК Атлетико Минейро
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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 - : -
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