Томас Цорн: "Глушаков получил меньше 100 миллионов. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги"

Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн заявил, что бывший капитан клуба Денис Глушаков получил за разрыв контракта менее 100 миллионов рублей. По данным "СЭ" столько причиталось футболисту за досрочное расторжение соглашения.

– Глушаков получил 100 миллионов рублей после разрыва договора?

– Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально.

– Но меньше или больше заплатили?

– Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию. (Сергей Егоров)

Интервью Цорна