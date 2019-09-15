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Томас Цорн — болельщикам: «Вы ждете результат? Мы тоже!»

14:23
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После тренировки «Спартака» на домашнем стадионе, открытой для владельцев сезонных абонементов, генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов и футболисты ответили на вопросы болельщиков. Напомним, что вчера красно-белые уступили на своем поле «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

—  В вашем последнем интервью много говорилось о самоокупаемости, финансах. А вы выдвигаете какие-то требования к команде в плане результата? Нам нужен он, а не самоокупаемость! — обратились к Цорну.

— Мы надеемся он придет как можно скорее. У нас есть цель — выход в Лигу чемпионов. Золотой состав, который был два года назад, свой пик пережил. Новая команда, формируемая сейчас, должна стремиться не просто повторить достижение предшественников, но и проявить себя на международной арене. Мы ждем результат!

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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