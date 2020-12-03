Толстиков перестал быть владельцем клуба «Лейрия»

По информации «СЭ», Александр Толстиков больше не является владельцем и президентом португальского футбольного клуба «Лейрия». Все процедуры по передаче клуба другому владельцу были оформлены еще несколько месяцев назад.

Ранее в telegram-канале «Спортивный бизнес» появилась информация, что Александр Толстиков с ноября стал спортивным директором «Краснодара».

(Севастиан Терлецкий)