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Толстиков перестал быть владельцем клуба «Лейрия»

21:42

По информации «СЭ», Александр Толстиков больше не является владельцем и президентом португальского футбольного клуба «Лейрия». Все процедуры по передаче клуба другому владельцу были оформлены еще несколько месяцев назад.

Ранее в telegram-канале «Спортивный бизнес» появилась информация, что Александр Толстиков с ноября стал спортивным директором «Краснодара».

(Севастиан Терлецкий)

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