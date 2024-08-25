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Точилин: «Динамо» захочет взять реванш у «Краснодара» за прошлый сезон»

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Экс-капитан московского «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ.

«В первую очередь, «Динамо» захочет взять реванш у «Краснодара» за прошлый сезон, потому что именно поражение от них лишило команду чемпионства. Это будет хорошим стимулом доказать, что-то поражение было обычным невезением. Еще возможно, если они одержат победу, то обойдут «Зенит» и поднимутся на первое место», — сказал Точилин «СЭ».

Игра пройдет 25 августа в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 17:30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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