Точилин: «Динамо» захочет взять реванш у «Краснодара» за прошлый сезон»

Экс-капитан московского «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ.

«В первую очередь, «Динамо» захочет взять реванш у «Краснодара» за прошлый сезон, потому что именно поражение от них лишило команду чемпионства. Это будет хорошим стимулом доказать, что-то поражение было обычным невезением. Еще возможно, если они одержат победу, то обойдут «Зенит» и поднимутся на первое место», — сказал Точилин «СЭ».

Игра пройдет 25 августа в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 17:30 по московскому времени.

Денис Сафронов