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Сегодня, 11:08

Радченко считает, что «Динамо» и «Локомотиву» не принципиально обгонять «Зенит» в таблице после 6-го тура

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Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказал мнение о возможной смене лидера в турнирной таблице РПЛ по итогам 6-го тура.

После 6 матчей 1-е место занимает петербургский клуб, но у московских «Динамо» и «Локомотива» есть матч в запасе при отставании в 2 очка.

«Все может быть, «Зенит» может по итогам этого тура оказаться и на третьем месте в таблице, но еще так много очков будет разыгрываться — и тем интереснее будет чемпионат, если появятся конкуренты. Шанс для «Динамо» и «Локомотива»? Я не думаю, что они будут целенаправленно смотреть в турнирную таблицу и ставить цель обойти в ней «Зенит» в этом туре.

Но обе команды, конечно, будут стараться набирать свои очки, и матчи им предстоят важные. Потому что и «Динамо», и «Локо» наверняка будут бороться за самые высокие места в этом сезоне. Но насчет задачи обогнать «Зенит» в этом же туре — конечно, нет», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

«Зенит» имеет на счету 14 очков. «Динамо» и «Локомотив» набрали по 12 очков, «Спартак» с 11 очками располагается на 4-м месте.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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