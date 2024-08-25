Радченко считает, что «Динамо» и «Локомотиву» не принципиально обгонять «Зенит» в таблице после 6-го тура
Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказал мнение о возможной смене лидера в турнирной таблице РПЛ по итогам 6-го тура.
После 6 матчей 1-е место занимает петербургский клуб, но у московских «Динамо» и «Локомотива» есть матч в запасе при отставании в 2 очка.
«Все может быть, «Зенит» может по итогам этого тура оказаться и на третьем месте в таблице, но еще так много очков будет разыгрываться — и тем интереснее будет чемпионат, если появятся конкуренты. Шанс для «Динамо» и «Локомотива»? Я не думаю, что они будут целенаправленно смотреть в турнирную таблицу и ставить цель обойти в ней «Зенит» в этом туре.
Но обе команды, конечно, будут стараться набирать свои очки, и матчи им предстоят важные. Потому что и «Динамо», и «Локо» наверняка будут бороться за самые высокие места в этом сезоне. Но насчет задачи обогнать «Зенит» в этом же туре — конечно, нет», — цитирует Радченко «РБ Спорт».
«Зенит» имеет на счету 14 очков. «Динамо» и «Локомотив» набрали по 12 очков, «Спартак» с 11 очками располагается на 4-м месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1