Точилин назвал свою главную ошибку на посту главного тренера «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» рассказал о своей главной ошибке на предыдущей должности.

— Вас зимой в другие клубы звали?

— В ФНЛ варианты были. Правда, не из тех, за которые надо сразу хвататься. Да и сам никуда не рвался. Отработать пять лет под большим давлением — серьезный срок. Требовалась пауза. Она действительно пошла на пользу. Я многое переосмыслил. Осознал свои ошибки. Тренерская карьера развивалась настолько гладко, что в какой-то момент даже оказался в розовых очках. Что ж, тоже урок. Постараюсь в будущем на эти грабли не наступать.

— Что за грабли?

— Главная моя ошибка — не смог отстоять команду, с которой вышел в премьер-лигу. Летнее межсезонье очень короткое, за это время выстроить что-то новое, наладить игровые связи, превратить разрозненную группу футболистов в единое целое невозможно. К тому же получилось так, что на сборах мы готовили одну команду, а к пятому туру она стала совсем другой. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.