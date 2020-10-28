Советский арбитр, бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС об отстранении Михаила Вилкова от судейства и применении к нему санкций. После игры «Рубин» — «Краснодар» к его судейству возникли претензии: арбитр допустил ошибку в использовании ВАР.

— Вилков попадал и раньше. Что произошло на матче «Рубин» — «Краснодар» до моего ума до сих пор не доходит, чтоб два раза возобновлять игру и потом ее останавливать, — сказал Бартфельд. — Есть протокол ВАР, который был нарушен. Тут без наказания нельзя. Но сначала же были высказывания со стороны официальных экспертов о том, что Вилков все делал правильно, соблюдал протокол, а потом оказалось, что неправильно. Видимо, кто-то из руководства тоже вмешался, надоело. Сколько грубейших ошибок можно делать судьям? Рано или поздно этому должен прийти конец. Справедливости ради, пенальти Вилков все же назначил, но после просмотра ВАР.

Вопрос другой: почему он так не увидел его? Кто попадает в элиту судейского корпуса? Люди, у которых замечательная реакция, видение поля. Люди, которые знают правила. Туда лучшие из лучших попадают, а мы в последнее время слышим «А ВАР?». Я хочу другое спросить: «А судья?!». У Вилкова даже не было сомнений по пенальти сначала, он первый должен был с ВАР связываться, а не их ждать. Я думаю, это очень справедливое наказание. (Кристина Врабий)