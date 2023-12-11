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В «Сочи» прокомментировали новость о том, что Морено возглавит клуб

Руслан Минаев
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Глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров прокомментировал информацию о том, что клуб возглавит испанец Роберт Морено.

Ранее «СЭ» сообщал, что специалист и клуб уже начали переговоры, сам тренер сейчас находится в Сочи.

«На данный момент, исполняющий обязанности главного тренера Денис Клюев. Комментарий на тему нового главного тренера мы не даем. Информация по новому тренеру как будет, мы вам сообщим. К сожалению, сейчас не можем раскрыть никаких подробностей», — цитирует Кострова Metaratings.ru.

С декабря 2019 года по июль 2020 года Морено был главным тренером «Монако». Его последним местом работы была «Гранада», специалист возглавлял испанскую команду с июля 2021 года по март 2022 года.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сочинцев является Денис Клюев.

 

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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