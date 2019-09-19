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Тимур Арсланбеков: «Арбитры регулярно ошибались в пользу «Спартака»? Это стечение обстоятельств»

15:16
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Известный в прошлом арбитр, а ныне спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в большом интервью «СЭ» заявил, что не считает ошибки судей в пользу «Спартака» преднамеренными.

— Почему на старте сезона арбитры регулярно ошибались в пользу «Спартака»?

— Стечение обстоятельств.

— Всего-то?

— Ну конечно! В первых турах был всплеск ошибок, но уже давно матчи с участием «Спартака» проходят спокойно, никаких споров по поводу судейства.

— К осени скандалы, связанные с работой арбитров, в премьер-лиге вообще поутихли.

— Это радует. Хотя у ребят сейчас трудный период. Одну игру судят с ВАР, другую — нет. Неудобно, постоянно приходится перестраиваться. То сам принимаешь решения, то перекладываешь ответственность на видеоарбитра. На качество работы такая свистопляска не может не влиять. Думаю, весной, когда ВАР введут уже в каждом матче, арбитрам сразу станет легче. (Александр Кружков)

Полностью интервью Арсланбекова здесь

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