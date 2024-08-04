Нападающий «Акрона» Тимошенко об интересе ЦСКА: «Это было давно»

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко в комментарии для «СЭ» рассказал, почему перешел в тольяттинский клуб этим летом.

«Я решил перейти в «Акрон», потому что это очень хорошо организованная команда, плюс это уже РПЛ. Интерес от ЦСКА? Это было давно, сейчас нет смысла об этом говорить. На данный момент я в «Акроне» и очень рад этому», — сказал Тимошенко «СЭ».

Тимошенко на правах аренды перешел эти летом из «Родины» в «Акрон». В нынешнем сезоне он провел 4 игры и забил 1 гол.