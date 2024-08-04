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Сегодня, 17:04

Нападающий «Акрона» Тимошенко об интересе ЦСКА: «Это было давно»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко в комментарии для «СЭ» рассказал, почему перешел в тольяттинский клуб этим летом.

«Я решил перейти в «Акрон», потому что это очень хорошо организованная команда, плюс это уже РПЛ. Интерес от ЦСКА? Это было давно, сейчас нет смысла об этом говорить. На данный момент я в «Акроне» и очень рад этому», — сказал Тимошенко «СЭ».

Тимошенко на правах аренды перешел эти летом из «Родины» в «Акрон». В нынешнем сезоне он провел 4 игры и забил 1 гол.

ФК Акрон
ФК Родина
ФК ЦСКА (Москва)
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Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
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ЦСКА – Оренбург
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 - : -
4.08 20:30
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 - : -
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