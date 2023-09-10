Жирков считает, что не реализовал свой потенциал на сто процентов: «Были ненужные травмы»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» назвал самые счастливые моменты своей карьеры.

«Самые счастливые моменты карьеры? Победа в Кубке УЕФА с ЦСКА, Евро-2008, победа в чемпионате Англии и чемпионат мира 2018 года. Считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные. На протяжении всей карьеры были тяжелые повреждения: колено, ахилл», — сказал Жирков «СЭ».

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».