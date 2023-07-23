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Сегодня, 14:25

Тильман: «Когда мои бразильские коллеги узнали о переходе Ренана в «Зенит», сказали, что это easy money для клуба»

Алина Савинова
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Бывший скаут «Динамо» Александр Тильман объяснил, почему бразильского игрока «Зенита» Роберта Ренана можно считать топовым защитником.

«В основном любят, чтобы защитник от простого играл: отобрал, вынес, отдал ближнему. А в топ-клубах топ-защитники ценятся за то, что с мячом могут что-то сделать, какое-то индивидуальное преимущество создать. У Ренана все эти задатки есть. При всей сырости в связи с возрастом у него есть задатки топ-футболиста для топ-клуба. Когда общался со своими бразильскими коллегами, и они узнали, что Ренан переходит в «Зенит», то они сказали, что это будут «easy money» для клуба, потому что очень скоро «Зенит» продаст его за хорошую сумму. Ренан хорошо котируется на бразильском рынке», — цитирует Тильмана Legalbet.

Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. 19-летний футболист провел 11 матчей в составе сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2028 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-skaut-dinamo-tilman-kogda-moi-brazilskie-kollegi/
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Роберт Ренан
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

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П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Зенит

 1 0 1
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