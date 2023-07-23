Тильман: «Когда мои бразильские коллеги узнали о переходе Ренана в «Зенит», сказали, что это easy money для клуба»
Бывший скаут «Динамо» Александр Тильман объяснил, почему бразильского игрока «Зенита» Роберта Ренана можно считать топовым защитником.
«В основном любят, чтобы защитник от простого играл: отобрал, вынес, отдал ближнему. А в топ-клубах топ-защитники ценятся за то, что с мячом могут что-то сделать, какое-то индивидуальное преимущество создать. У Ренана все эти задатки есть. При всей сырости в связи с возрастом у него есть задатки топ-футболиста для топ-клуба. Когда общался со своими бразильскими коллегами, и они узнали, что Ренан переходит в «Зенит», то они сказали, что это будут «easy money» для клуба, потому что очень скоро «Зенит» продаст его за хорошую сумму. Ренан хорошо котируется на бразильском рынке», — цитирует Тильмана Legalbet.
Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. 19-летний футболист провел 11 матчей в составе сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2028 года.
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|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
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|0
|0
|2-0
|3
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3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|
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Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1