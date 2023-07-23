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Сегодня, 14:33

Гладилин — о фанатах «Спартака», зажегших файеры: «Просто эмоции, не надо делать их изгоями»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин призвал не делать фанатов московской команды изгоями.

«С болельщиками «Спартака» должна проводиться работа. У них же есть лидеры, структура. Фанатская группа — это часть футбола. Это нормальное явление. Но когда они перегибают палку, то это неприемлемо. В «Спартаке» же есть отдел, который должен заниматься болельщиками. Значит, они не дорабатывают. У ребят фанатов просто эмоции. Но когда фанаты нарушают, то ими должны заниматься соответствующие структуры. Мне больше нравится пустая фанатская трибуна или когда на ней болельщики, жгущие файеры? Надо сделать так, чтобы они ходили на стадион, потому что футбол для всех. Не надо кого-то делать изгоями. Надо найти вариант, чтобы всем было комфортно», — цитирует Гладилина Legalbet.

18 июля некоторые фанаты «Спартака» зажгли файеры во время товарищеского матча против «Нефтчи» (2:0), который прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Из-за этого игра была приостановлена на несколько минут.

Источник: https://legalbet.ru/news/prosto-emotcii-ne-nado-delat-ih-izgoyami-gladilin/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

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