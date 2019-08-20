Тил рассчитывает добиться такого же успеха в России, как и Хиддинк. Видео
08:52
Полузащитник «Спартака» Гус Тил после победы над ЦСКА (2:1) заявил, что хотел бы стать таким же успешным в России, как и Гус Хиддинк.
— Надеюсь продлить славную традицию и подеерживать с достоинством имя Гуса и стать таким же успешным в России, как и Хиддинк, — рассказал Тил в интервью клубному телевидению.
Хиддинк возглавлял сборную России в 2006-2010 годах и завоевал с командой бронзовые медали ЧЕ-2008.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи