Тил рассчитывает добиться такого же успеха в России, как и Хиддинк. Видео

Полузащитник «Спартака» Гус Тил после победы над ЦСКА (2:1) заявил, что хотел бы стать таким же успешным в России, как и Гус Хиддинк.

— Надеюсь продлить славную традицию и подеерживать с достоинством имя Гуса и стать таким же успешным в России, как и Хиддинк, — рассказал Тил в интервью клубному телевидению.

Хиддинк возглавлял сборную России в 2006-2010 годах и завоевал с командой бронзовые медали ЧЕ-2008.