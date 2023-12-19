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Сегодня, 07:30

Тикнизян рассказал, за что его оштрафовали в «Локомотиве» на 700 тысяч рублей

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о штрафах в московском клубе.

— Естественно, я несколько раз был оштрафован за красные карточки, — приводит слова Тикнизяна «Известия». — Но, слава Богу, ко мне проявляли снисходительность и не особо сильно штрафовали. Ну как не особо сильно (смеется). Хотя на самом деле вру, был один весомый штраф. Но не за красные карточки.

— А за что?

— За дисциплинарное поведение. Потому что я человек с такой придурковатостью, честно говоря.

— Кого-то послали на тренировке?

— Это было в игре. Что конкретно сделал, не считаю рациональным выносить на всеобщее обозрение. Но был наказан за это.

— На какую сумму?

— 700 тысяч рублей. Мало?

— Для меня много.

— Для меня, конечно, тоже много. Но так, к сожалению, получилось.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1622502/aleksei-fomin/dziuba-nazyval-menia-shashlychnikom
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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