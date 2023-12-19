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Сегодня, 07:45

Тикнизян рассказал о самой памятной шутке Дзюбы в свой адрес

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об атмосфере в раздевалке команды.

— Я стараюсь больше поддерживать ребят, — приводит слова Тикнизяна «Известия». — И понимаю, что, когда ты молодой и зеленый, любая критика в свой адрес воспринимается очень болезненно.

— А на вас Дзюба может наорать в раздевалке или на поле?

— Дзюба больше добавляет позитива в команду. Понятно, он может когда-то дать по шапке, но это все справедливо.

— Вам давал по шапке?

— Конечно, давал. За мое поведение. Я соблюдал субординацию, поэтому прислушался к Дзюбе как человеку более старшему и опытному.

— Самая памятная шутка Дзюбы в отношении вас?

— Когда он только пришел в «Локомотив», впервые увидел меня и Костю Марадишвили и назвал нас шашлычниками.

— Обидно было?

— Нет. Я с чувством самоиронии дружу. Поэтому нет проблем.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1622502/aleksei-fomin/dziuba-nazyval-menia-shashlychnikom
Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Тикнизян рассказал, за что его оштрафовали в «Локомотиве» на 700 тысяч рублей
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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