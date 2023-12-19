Тикнизян рассказал о самой памятной шутке Дзюбы в свой адрес

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об атмосфере в раздевалке команды.

— Я стараюсь больше поддерживать ребят, — приводит слова Тикнизяна «Известия». — И понимаю, что, когда ты молодой и зеленый, любая критика в свой адрес воспринимается очень болезненно.

— А на вас Дзюба может наорать в раздевалке или на поле?

— Дзюба больше добавляет позитива в команду. Понятно, он может когда-то дать по шапке, но это все справедливо.

— Вам давал по шапке?

— Конечно, давал. За мое поведение. Я соблюдал субординацию, поэтому прислушался к Дзюбе как человеку более старшему и опытному.

— Самая памятная шутка Дзюбы в отношении вас?

— Когда он только пришел в «Локомотив», впервые увидел меня и Костю Марадишвили и назвал нас шашлычниками.

— Обидно было?

— Нет. Я с чувством самоиронии дружу. Поэтому нет проблем.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.